Назван лучший тренер сезона в АПЛ

Испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», признан лучшим тренером сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Имя лучшего специалиста чемпионата было названо в субботу, 5 июня. Среди претендентов на награду были также Марсело Бьелса из «Лидс Юнайтед», Дэвид Мойес из «Вест Хэма», Брендан Роджерс из «Лестер Сити» и Уле Гуннар Сульшер из «Манчестер Юнайтед».

В завершившемся сезоне Гвардиола привел «горожан» к победе в АПЛ. Клуб занял первое место с 86 очками. Кроме того, команда дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла лондонскому «Челси» со счетом 0:1.

Испанец возглавляет «Сити» с 2016 года. Вместе с клубом он трижды выиграл чемпионат страны, четыре раза завоевал Кубок английской лиги, дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз победил в Кубке страны.