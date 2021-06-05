Представители прокуратуры ЛНР выехали в Минск для допроса Протасевича

Представители прокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали в Минск для допроса блогера Романа Протасевича, сообщает издание «Донбасс сегодня».

Создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA собираются допросить по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой ЛНР против Протасевича. По версии следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях в Донбассе.

3 июня в интервью, показанном на белорусском государственном телеканале ОНТ, Протасевич открестился от участия в боевых действиях и связи с «Азовом». Он подчеркнул, что ни разу не был на поле боя, так как является иностранцем.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.