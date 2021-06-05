Троих маленьких детей нашли в подвале дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге в подвале дома найдены трое маленьких детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Сообщение о том, что на цокольном этаже дома № 44 по Рижскому проспекту находятся трое маленьких детей без присмотра, поступило в полицию в пятницу, 4 июня. На место прибыли правоохранители, в том числе инспектор по делам несовершеннолетних. По указанному адресу они обнаружили двоих мальчиков в возрасте одного года и пяти лет и четырехлетнюю девочку.

Сотрудникам полиции удалось отыскать мать детей. Ею оказалась женщина из Средней Азии, проживавшая в последнее время в Самаре. Около месяца назад она вместе с детьми переехала в Петербург. В отношении нее составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в городе Бикин Хабаровского края пятеро детей сами ушли от родной тети в детдом. В семье десять детей — девять девочек и мальчик. В начале года их мать умерла от рака, а отец попал в СИЗО. Восьмерых несовершеннолетних взяла под опеку их тетя, у которой с мужем пятеро своих детей. При этом оставшиеся двое детей остались жить самостоятельно. Весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца. Все деньги у них уходили на то, чтобы прокормить семью. В итоге они собрали сестер и ушли в детдом.