Китай отреагировал на слова Путина о крушении империй

В Китае заметили слова президента России Владимира Путина по поводу крушения империй — они заставляют глубоко задуматься. Так на высказывания российского лидера на ПМЭФ отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

Путин в своем выступлении высказал мнение о том, что США как современная империя идет по пути Советского Союза — считает, что может позволить себе погрешности и ошибки, в то время как они накапливаются и достигают критической величины.

Китайский дипломат заявил, что в КНР видят роль крупных мировых держав как определяющую в судьбе человечества — а значит, они не должны давить на другие страны, угрожать им и вызывать раскол, а, напротив, брать на себя международные обязательства и стараться вносить больший вклад в международную ситуацию.

В прошлом году в китайских СМИ оценили главу Чечни Рамзана Кадырова как возможного преемника Путина на посту президента РФ. Авторы заметки указали на то, что «стиль поведения» Кадырова очень похож на тот, который демонстрирует нынешний глава России.