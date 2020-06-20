В Японии предрекли Путину руководящую роль в мире после коронавируса

Президенту России Владимиру Путину будет принадлежать руководящая роль в мировом порядке после пандемии коронавируса. Такое мнение высказал РИА Новости японский политолог, профессор Ицуро Накамура.

По словам Накамуры, главной задачей Путина является сплочение России, США и Китая. «Президент Путин свяжет Китай и Америку, которые сейчас противостоят друг другу. В руках у Путина — руководящая роль в мировом порядке мира "после короны"», — предрек эксперт.

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Он пояснил, что российский лидер понимает, что никто, кроме него, не сможет примирить Пекин и Вашингтон. При этом Путин, по мнению японского политолога, надеется, что сможет повысить свое влияние, содействуя налаживанию отношений между США и КНР. «Поэтому противостояние Америки и Китая ему на руку», — уточнил Накамура.

Ранее Путин опубликовал собственную статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском журнале The National Interest. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции, выразив надежду на скорое проведение саммита лидеров «пятерки». Президент добавил, что мировые державы могут и должны доверять друг другу, чтобы ответить на современные вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

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