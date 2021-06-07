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Россиянам назвали простой способ найти грыжу

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Фото: Globallookpress.com

Найти грыжу можно, положив палец на пупок и покашляв. Такой простой способ в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Александр Сажин.

Признаки грыжи могут проявляться во время сильного кашля или при надавливании, отметил он. Врач рассказал, что если при надавливании проявится выпячивание, это свидетельствует о наличии грыжи. Но для точной диагностики заболевания стоит обратиться к врачу.

Сажин также отметил, что определить паховую грыжу сложнее, потому что выпячивание не всегда наблюдается. Оно может появляться при физической нагрузке или сильном кашле. Так как это происходит непостоянно, то человек может не обратить внимание.

Хирург объяснил, что часто врачи обнаруживают грыжу, если пациент тужится или кашляет. Однако лапароскопия показывает, что образование только формируется. «Мы можем ловить это заболевание на более ранних стадиях, когда еще нет как такового классического грыжевого мешка, но дискомфорт у пациента, нарушения качества жизни уже присутствуют», — рассказал Сажин.

Ранее хирург Никита Коптеев сообщил, что запущенная грыжа может стать смертельно опасной и нужно вовремя обратиться к врачу. Если опоздать с лечением, то возможно опасное осложнение. Он пояснил, что единственный способ лечения — хирургическое удаление.

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