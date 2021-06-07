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Россия начала готовиться к новым санкциям

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заместитель главы МИД России Александр Панкин предупредил о начале подготовки к новым санкциям против Москвы. Его слова передает РИА Новости.

По словам Панкина, против России уже развернута серьезная работа. По его мнению, Москва должна противодействовать.

«Когда мы говорим о противодействии, мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям, безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным», — сказал Панкин на заседании Госдумы.

Ранее политолог, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в интервью «Ленте.ру» назвал последствия санкций против Белоруссии для России. Среди таких он выделил ограничения ЕС и США на инвестиции в Белоруссию. По словам политолога, из-за этого Минск может попросить Москву дать «то, что он недополучает из-за этих ограничений».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Подчеркивается, что новый указ Байдена призван дать России понять, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».

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