Чемпион UFC назвал сумасшедшим гонорар звезды YouTube за бой с Мэйуэзером

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну в Twitter раскритиковал гонорар YouTube-блогера Логана Пола за бой с американским боксером Флойдом Мэйуэзером.

Спортсмен заявил, что ему страшно даже подумать о том, что звезда YouTube заработал 20 миллионов долларов за выставочный поединок. «Что мы делаем не так?» — задался вопросом Нганну.

Поединок между Полом и Мэйуэзером прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium ранее 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог закончиться нокаутом.

Последний раз Мэйуэзер провел выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.