Протасевич пошутил про «сыворотку правды» во время интервью белорусскому каналу

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич пошутил про «сыворотку правды» во время записи интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Видео опубликовано в Telegram-канале агентства БЕЛТА.

Во время перерыва Протасевич и телеведущий Марат Марков делают по глотку воды из бутылок, после чего журналист спрашивает у работников за кадром, не выключили ли они камеры. «А то скажут потом, что Роману подмешали что-нибудь. Опоили», — сказал Марков. «Да нет, вы что, мне же еще в КГБ сыворотку правды колют», — шутливо ответил ему Протасевич.

Вечером 3 июня госканал ОНТ показал интервью с Романом Протасевичем, где бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала сделал ряд громких заявлений. В частности, он взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал о том, что NEXTA финансируется российским олигархом, а штаб лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами. Отец Протасевича не поверил словам сына.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Его обвинили в организации массовых беспорядков.