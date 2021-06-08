Белорусский хоккейный клуб исключили из Лиги чемпионов

Белорусский хоккейный клуб «Юность» исключен из числа участников Лиги чемпионов в сезоне 2021/22. Об этом сообщается на сайте турнира.

Минской команде, которая выиграла минувший чемпионат страны, отказано в путевке на соревнования по соображениям безопасности и из-за проблем, связанных с логистикой. В заявлении отмечается, что в настоящий момент участникам турнира будет сложно приезжать в Белоруссию и выезжать из страны. Кроме того, клубы не смогут планировать перемещения.

Решение о том, какая команда займет место «Юности» среди участников Лиги чемпионов следующего сезона, будет принято позднее.

Ранее Евросоюз ввел три пакета санкций против Белоруссии в связи с разгоном протестных акций, вспыхнувших в стране после президентских выборов. Новые ограничительные меры были анонсированы после инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

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