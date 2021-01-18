ФИФА поддержала отказавшегося выступать за сборную Белоруссии игрока ЦСКА

Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала нападающего ЦСКА Илью Шкурина, который отказался выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает Sport24.

ФИФА встала на сторону 21-летнего спортсмена. Дисциплинарный комитет организации отказался применять в отношении игрока какие-либо санкции.

За отказ представлять Белоруссию на международной арене игрок был лишен отсрочки от армии. Фамилия футболиста была исключена из состава национальной команды (в том числе и молодежной сборной) на 2021 год.

11 декабря 2020-го стало известно, что Белорусская федерация футбола обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой наказать игрока за неявку в расположение молодежной сборной страны.

15 августа в аккаунте Шкурина в Instagram была опубликована запись об отказе выступать за сборную Белоруссии из-за нежелания представлять интересы команды при режиме президента Александра Лукашенко.