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Греция заявила о решающей роли России в ее независимости

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Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу заявила, что Россия сыграла решающую роль в установлении независимости страны в XIX веке. Ее слова передает ТАСС.

Политик подчеркнула, что Москва и Афины находятся в хороших отношениях на протяжении нескольких веков. Она заключила, что Россия внесла огромный вклад в освобождение Греции от Османской империи. Сакелларопулу также отметила, что первым правителем независимого греческого государства стал министр иностранных дел российского императора Иоанн Каподистрия.

Президент напомнила, что в даты празднования двухсотлетия греческой национально-освободительной революции страну посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. По ее словам, это был почетный и важный визит для греческой стороны. Сакелларопулу понадеялась, что «тесные узы» между Россией и Грецией поспособствуют дальнейшему укреплению сотрудничества в сферах общих интересов двух стран.

24 марта Мишустин в ходе официального приема в Афинах заявил, что для построения равноправного взаимодействия между Москвой и Евросоюзом есть все возможности. Он добавил, что Москве и Афинам необходимо развивать конструктивные отношения между Россией и ЕС на основе взаимного учета интересов.

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