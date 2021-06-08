Квартира в российском городе едва не сгорела из-за зеркала

В минувшие выходные одна из квартир в городе Копейске едва не пострадала от пожара. Возгорание началось из-за стоявшего на окне зеркала, сообщается на сайте газеты «Копейский рабочий».

В момент возникновения очага возгорания владельцы квартиры были дома. Один из членов семьи почувствовал запах дыма, все начали выяснять, что горит. Оказалось, что это подоконник — на нем стояло небольшое зеркало, и лучи солнца, отражаясь от зеркальной поверхности, нагрели пластиковое покрытие. Разгорелся огонь, но возгорание удалось вовремя ликвидировать своими силами. Обращаться к пожарным жильцы не стали.

В 2019 году аналогичный случай произошел в одном из жилых домов города Набережные Челны: квартира на пятом этаже загорелась из-за оставленной на окне трехлитровой банки. Сосуд, наполненный водой, подействовал как собирающая линза: прошедшие через него солнечные лучи сфокусировались на неустановленном легковоспламеняющемся предмете, вызвав тем самым возгорание.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru