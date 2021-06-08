Отец напавших на полицейских в Грозном указал Кадырову на нарушение шариата

Отец братьев Тимурзиевых, убитых в результате нападения на полицейских в Грозном, записал обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову. Видео опубликовано в Telegram-канале «ФортангаORG».

Уроженец Ингушетии Ахметхан Тимурзиев попросил Кадырова вернуть ему тела сыновей. «Я понимаю, насколько сложно родственникам погибших, и только я смогу понять их боль. Этот траур в моем сердце навсегда. Никто не оправдывает поступок моих сыновей. Я не позволил бы им никого убить и кому-либо умереть. Рамзан, если бы вы вернули нам тела, я предал бы их земле. (…) Если есть хоть какая-то возможность, дайте мне их похоронить», — сказал мужчина.

Тимурзиев также указал, что отказ от выдачи тел является нарушением шариата — исламского закона, — даже если погибшие были убийцами.

Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря 2020 года на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем силовики ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие из Ингушетии в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен. Глава республики назвал их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.

После произошедшего родственники убитых братьев усомнились в их вине и заявили, что Тимурзиевы не были террористами. Кадыров в ответ назвал их заявления безответственными и подчеркнул, что они даже не выразили соболезнования родным погибшего полицейского.

В январе 2021-го ЧГТРК «Грозный» опубликовала сюжет, в котором отец братьев Тимурзиевых извиняется за преступление сыновей. По его словам, ему было сложно поверить в вину детей, однако это оказалось правдой. В сюжете также появились жена и дочь Тимурзиева с опущенными головами. За их спинами стояли представители чеченских властей, в том числе спикер парламента республики Магомед Даудов и заместитель главы правительства Адам Делимханов.