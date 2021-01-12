Задержанных в Чечне родственников напавших на полицейских отпустили

Родственников братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских в Грозном, отпустили домой. Об этом сообщил их однотейповец Рамзан Султыгов на своей странице в Facebook.

«Тимурзиев Ахмедхан, его жена и дочь полчаса назад вернулись домой и сейчас находятся в Ингушетии», — говорится в сообщении.

Ранее с просьбой отпустить родных обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову представители ингушского рода Тимурзиевых-Султыговых. По их словам, чеченские власти незаконно задержали родственников убитых уроженцев республики, которые заявляли, что погибшие не были террористами. Кроме того, они потребовали предъявить доказательства вины нападавших в Грозном.

Кадыров резко отреагировал на заявление ингушского тейпа. «В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — заявил он. Глава республики подчеркнул, что они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского. Кадыров попросил МВД, Росгвардию и прокуратуру проверить заявление родных нападавших.

Перестрелка в Грозном произошла 28 декабря 2020 года на перекрестке возле улицы Мира. В результате был убит сотрудник патрульно-постовой службы, второй полицейский был ранен и госпитализирован. Ответным огнем силовики ликвидировали самих нападавших. По словам Кадырова, ими оказались братья Хасан и Хусейн, переехавшие в Чечню в 2012 году и работавшие в одной из пекарен. Глава республики назвал их террористами и заявил, что они пытались завладеть оружием сотрудников ППС.