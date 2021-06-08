Умершие российские артисты остались угрозой нацбезопасности Украины

Российские артисты Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Василий Лановой все еще числятся в списке представляющих угрозу национальной безопасности Украины деятелей. По мнению руководителя украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, запрещая творчество, власть пытается разорвать культурные связи с Россией, объяснил он РИА Новости.

На сайте министерства культуры и информационной политики Украины в список угрожающих нацбезопасности страны деятелей внесены 199 человек. Он регулярно пополняется, в частности, 28 мая были добавлены еще семь россиян, в том числе актриса Вера Алентова и основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия. Золотарев уверен, что в минкульте не сверяют информацию, кто жив, а кто умер. «Сама логика этого списка носит скорее ритуальный характер. Это очередной показатель качества работы госаппарата, которая уже стала притчей во языцех», — считает он.

Министерство культуры и информационной политики Украины в 2015 году обнародовало список артистов, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. Среди российских исполнителей оказались Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина.