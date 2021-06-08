Подросток оказался в коме из-за выпрыгнувшего из воды кита

Подросток оказался в больнице со сломанной шеей и тяжелой черепно-мозговой травмой после того, как горбатый кит выпрыгнул из воды и упал на его лодку вблизи австралийского города Нарума, штат Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Утром в воскресенье, 6 июля, 18-летний Ник (Nick) и 39-летний Мэтт (Matt) отправились на рыбалку. Из воды выпрыгнул огромный кит и упал на палубу их лодки.

Ник получил перелом шеи и тяжелую черепно-мозговую травму. Мэтт отделался порезами на лице и сотрясением мозга. Он успел вызвать спасателей и спас жизнь Ника.

Обоих рыбаков госпитализировали. Врачи ввели Ника в искусственную кому. Позже его перевезли на вертолете в больницу Канберры. Родные австралийца не знают, вернется ли он в сознание.

Подруга семьи Кармен Бартли (Carmen Bartley) организовала кампанию по сбору средств, чтобы компенсировать семье расходы на лечение.

Кит мог тоже пострадать в результате происшествия. Организация по охране парков и дикой природы Нового Южного Уэльса будет отслеживать состояние животного.

Горбатые киты достигают 18 метров в длину и весят до 40 тонн. В марте они начинают мигрировать из Антарктики в более теплые воды Квинсленда.

Ранее сообщалось, что горбатый кит вблизи японского острова Окинава выпрыгнул и вернулся в воду в метре от ныряльщиков. На длящейся 40 секунд записи видно, как кит выпрыгивает из воды рядом с людьми и почти падает на них.

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