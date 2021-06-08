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Осужденную на 30 лет за аборт женщину освободили досрочно

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Сара Рогель
Сара Рогель
Фото: Jose Cabezas / Reuters

В Сальвадоре досрочно освободили женщину, осужденную на 30 лет тюрьмы за аборт. Об этом во вторник сообщает Reuters.

Сара Рогель была арестована в октябре 2012 года после того, как попала в больницу с кровотечением. Как объяснила девушка, она упала, когда делала уборку. Однако выяснилось, что 22-летняя Рогель была беременна, в результате ее привлекли к уголовной ответственности за убийство не родившейся дочери.

В Сальвадоре одно из самых жестких в мире антиабортных законодательств. Прерывание беременности запрещается даже в случае изнасилования или если беременность угрожает жизни матери. Признанным виновными в совершении аборта грозит тюремное заключение до 40 лет. В последние годы некоторые судебные решения были отменены.

Ранее в Эквадоре впервые разрешили прерывать беременность, наступившую в результате изнасилования. Решение принял Конституционный суд страны. По словам омбудсмена по правам человека в стране Фредди Кэрриона, это стало «стало возможным благодаря женским и феминистским группам, которые постоянно борются за более справедливое и эгалитарное общество».

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