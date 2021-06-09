Показавшую жест в виде узких глаз сербскую волейболистку наказали

Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала либеро сборной Сербии Сану Джурджевич на два матча. Заявление организации приводит Volleyballworld.com.

Спортсменка наказана за жест в виде узких глаз, который она показала в игре группового раунда Лиги наций с Таиландом (3:0). Поступок Джурджевич признан дискриминационным, она уже пропустила встречу с Бельгией (2:3), а также не поможет Сербии в поединке с Канадой 12 июня. Видео инцидента опубликовано в Instagram tha1landvolley.

Кроме того, Федерация волейбола Сербии была оштрафована на 20 тысяч швейцарских франков (18,3 тысячи евро). Эти деньги пойдут на борьбу с дискриминацией в мировом волейболе.