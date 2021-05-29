Футболист «Манчестер Юнайтед» сравнил расизм в Англии и на Украине

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фред сравнил проявления расизма в Англии и на Украине. Об этом сообщает Globo Esporte.

Футболист, выступавший за донецкий «Шахтер», рассказал, что считал Украину более расистской страной, однако там у него «не было с этим проблем». Бразилец отметил, что начал сталкиваться с расизмом после приезда в Англию.

Фред рассказал, что в последнее время случаи проявления расизма участились, так как все большую популярность приобретают социальные сети. Игрок отметил, что теперь каждый может создать аккаунт и оскорблять других. Он призвал власти к более решительной борьбе с этой проблемой.

Фред в нынешнем сезоне провел 30 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), в которых забил один мяч. На его счету также 11 встреч в составе сборной Бразилии.