Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» вспомнил об интересе клуба к Акинфееву

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис вспомнил об интересе английского клуба к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву. Об этом он рассказал на канале Футбольный Хейт в YouTube.

По словам бывшего игрока, ему позвонили из селекционного отдела «красных дьяволов» и попросили высказать мнение о кандидатуре российского голкипера. Канчельскис ответил, что считает Акинфеева сильным футболистом, но сомневается в его успехе в Англии. «Там много борьбы силовой и надо на выходах играть. По росту надо быть чуть повыше», — добавил он, отметив, что вместо Акинфеева МЮ подписал контракт с Эдвином ван дер Саром.

Бывший вратарь сборной Нидерландов пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2005 году. Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю карьеру защищает цвета армейцев.

Канчельскис выступал за МЮ с 1991 по 1995 год. Он дважды становился чемпионом Англии, а также признавался болельщиками манкунианцев лучшим игроком сезона.