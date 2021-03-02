У Акинфеева родился третий ребенок

У вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и его супруги Екатерины Герун родился третий ребенок. Об этом сообщается в Twitter армейцев.

У пары родилась дочь. В ЦСКА поздравили Акинфеева и Герун и рассказали, что супруга футболиста с новорожденной девочкой чувствуют себя хорошо.

О свадьбе Игоря и Екатерины стало известно летом 2014 года. Пара воспитывает сына Даниила и дочь Евангелину.

25 февраля появилась информация, что у Акинфеева обнаружен коронавирус. По этой причине вратарь пропустил матч 20 тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (0:2). Вместо Акинфеева в воротах команды стоял вернувшийся из аренды из екатеринбургского «Урала» Илья Помазун.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. Вратарь — шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель национального Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка, обладатель Кубка УЕФА. В активе Акинфеева также 111 матчей за сборную России. Он становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

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