Глава РФС высказался о возможном бойкоте Евро сборной России

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о возможном бойкоте чемпионата Европы сборной России из-за ситуации с формой украинской команды. Его слова приводит РИА Новости.

Глава РФС заявил, что вопрос снятия команды с турнира даже не обсуждался.

Форма сборной Украины с изображением карты страны, включающей в себя полуостров Крым, была представлена 6 июня. После этого в украинских СМИ появилась информация о возможном бойкоте сборной России чемпионата Европы. Утверждалось, что это связано с решением Союза европейских футбольных ассоциаций разрешить команде выступать на турнире в заявленной форме.

После этого Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА, посчитав, что другие страны также могут попытаться использовать свою экипировку для политических высказываний.

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