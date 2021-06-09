УЕФА отстранил российского футбольного судью от работы на десять лет

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского футбольного судью Сергея Лапочкина от работы на десять лет. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на главу судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

Арбитра признали виновным в нарушении статей дисциплинарного регламента организации, касающихся нарушений общих принципов УЕФА и честности проведения матчей.

15 апреля Лапочкин был временно отстранен от работы. Поводом для начала расследования стал матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Вентспилсом» и «Бордо», который арбитр обслуживал в 2018 году. Судья якобы не сообщил УЕФА, что перед матчем с ним связались третьи лица, которые собирались повлиять на результат матча. Информацию о переговорах УЕФА передали латвийские полицейские.

По итогам сезона-2018/2019 Лапочкин признан лучшим арбитром страны по версии РФС. 37-летний судья обслуживает матчи чемпионата России с 2011 года.