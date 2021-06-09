Отстраненный на десять лет российский футбольный судья оценил решение УЕФА

Российский футбольный судья Сергей Лапочкин оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить его от работы на десять лет. Его слова приводит Sport24.

Лапочкин заявил, что ознакомлен с решением, согласно которому он не может работать до марта 2031 года. Он подчеркнул, что будет вести консультации с Российским футбольным союзом по поводу обжалования решения, так как умышленно он не нарушал регламенты УЕФА.

Об отстранении Лапочкина стало известно ранее 9 июня. Арбитра признали виновным в нарушении статей дисциплинарного регламента организации, касающихся нарушений общих принципов УЕФА и честности проведения матчей.

15 апреля Лапочкин был временно отстранен от работы. Поводом для начала расследования стал матч квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Вентспилсом» и «Бордо», который арбитр обслуживал в 2018 году. Судья якобы не сообщил УЕФА, что перед матчем с ним связались третьи лица, которые собирались повлиять на результат матча. Информацию о переговорах УЕФА передали латвийские полицейские.