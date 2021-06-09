Правительство России допустило утрату первенства по экспорту газа

Россия в 2024 году рискует потерять мировое лидерство по экспорту газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кабмин.

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Согласно плану мероприятий по реализации Энергетической стратегии России, в период с 2021 по 2023 год страна по-прежнему будет лидировать в списке крупнейших поставщиков газа на международный рынок. Однако уже на 2024 год прогнозы менее оптимистичны: Россия может опуститься на вторую строчку.

Последние десятилетия Россия стабильно была крупнейшим поставщиком газа на международные рынки. По данным ОПЕК, за 2019 год Россия экспортировала около 261 миллиарда кубометров голубого топлива. На втором месте оказался Катар с показателем почти в два раза меньше — 143 миллиарда кубометров.

Однако сейчас Катар планирует расширение производственных мощностей, что может помочь стране вырваться на первую позицию. Потенциал роста добычи есть и у США, где есть большие запасы сланцевого газа.

По оценке директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, нарастить экспорт и отстоять первенство Россия сможет благодаря новым трубопроводам в Китай и реализации СПГ-проектов.

При этом, Россия оказалась в числе лидеров среди европейских стран по доступности газа для местного населения. В месяц россияне могут приобрести около 6,8 тысяч кубометров голубого топлива.