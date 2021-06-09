Монахиня украла у школы 800 тысяч долларов и потратила их на азартные игры

Монахиня из Калифорнии призналась, что украла у школы 800 тысяч долларов и потратила их на азартные игры, сообщает NBC News.

79-летнюю женщину обвиняют в электронном мошенничестве и отмывании денег. Мэри Маргарет Крепер 28 лет проработала директором католической школы в Лос-Анджелесе. Она контролировала счета в кредитном союзе, в том числе сберегательный счет школы и специальный счет для оплаты расходов на проживание монахинь, работающих в школе.

По данным прокуратуры, за последние десять лет она получила 835 тысяч долларов в виде пожертвований, платы за обучение и гонораров. Всю сумму, призналась женщина, она потратила на кредитку и азартные игры. Теперь пожилой монахине грозит до 40 лет тюремного заключения.

В Великобритании в феврале отправили под суд женщину, притворявшуюся больной раком. За три года она собрала на лечение около 45 тысяч фунтов (4,6 миллиона рублей). Деньги она тратила на развлечения, азартные игры, походы на футбольные матчи, рестораны и путешествия.