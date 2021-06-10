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Депутат Госдумы обвинил НАТО в безразличии к мировой безопасности

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк оценил отказ НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве. По его мнению, альянс в очередной раз доказал зависимость от Вашингтона и нежелание работать над безопасностью во всем мире, сообщает РИА Новости.

«Отказ представителей НАТО участвовать в международной конференции по безопасности в Москве является прямым доказательством того, что альянс не беспокоит тема сохранения стабильности и мира. Политические интересы руководства альянса, главным спонсором которого является Вашингтон, превалируют над проблемами глобальной безопасности», — уверен Железняк. Депутат добавил, что ввиду напряженности между НАТО и Россией из-за размещения баз в соседних к границе странах подобное решение альянса только усугубляет ситуацию. «Эти вопросы являются основополагающими для мирной жизни людей на всех континентах. В НАТО, очевидно, не видят этих проблем, предпочитая воевать с вымышленными угрозами и придуманными противниками», — считает он.

Железняк напомнил, что расширение НАТО на восток будет воспринято Россией как угроза национальной безопасности и потребует вынужденных ответных шагов.

Россия пригласила НАТО принять участие в Московской конференции по международной безопасности 22-24 июня. Руководство альянса, как сообщила в четверг, 10 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова, отказалось.

Ранее 10 июня Москва заявила , что готова к проведению заседания Совета Россия — НАТО, но только в том случае, если на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы. Такое условие назвала Захарова.

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