Мужчина на два дня застрял в гигантском вентиляторе и выжил

Житель американского города Санта-Роза, штат Калифорния, выжил после того, как залез в гигантский вентилятор для виноградника и застрял там на два дня. Об этом сообщает сайт телеканала ABC News.

Утром 8 июня в офис шерифа поступило сообщение о подозрительном транспортном средстве, находившемся на частной территории.

Прибывшие на место полицейские обнаружили автомобиль, который был припаркован посреди виноградника. Рядом с автомобилем находился гигантский передвижной вентилятор.

Полицейские решили осмотреть сельскохозяйственную машину и обнаружили застрявшего в воздуховоде вентилятора мужчину. «По неведомой причине находившийся в транспортном средстве мужчина решил залезть в воздуховод и застрял. Он провел там два дня, прежде чем мы нашли его», — сообщили в офисе шерифа.

Чтобы вызволить пострадавшего, полицейским пришлось вызвать спасателей. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил, что любит фотографировать двигатели старой сельскохозяйственной техники. Однако полицейские не поверили объяснению. «Оборудование не было старинным, и у мужчины при себе было больше метамфетамина, чем фототехники. Зачем он туда полез, остается загадкой», — отметили полицейские.

Они решили не арестовывать мужчину, но заявили, что будут рекомендовать суду обвинить его в незаконном проникновении на частную собственность, хранении наркотиков и нарушении испытательного срока. Мужчине потребовалась медицинская помощь после проведенных в заточении двух дней.

Вентиляторы используются на виноградниках, чтобы обогревать лозу во время ночных заморозков: они заставляют теплый воздух циркулировать по рядам виноградных кустов.

Ранее сообщалось, что в австралийском торговом центре, расположенном в пригороде Голд-Кост, штат Квинсленд, обнаружили труп женщины, застрявшей в ящике для пожертвований. Прибывшая по вызову полиция не зафиксировала каких-либо следов насилия и пришла к выводу, что 43-летняя женщина самостоятельно залезла в ящик, застряла в нем и умерла.