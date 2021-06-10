Найдены самые счастливые россияне

Сервис «Работа.ру» провел исследование уровня счастья россиян, в котором поучаствовали более пяти тысяч жителей страны из разных регионов. Наиболее довольных жизнью граждан нашли в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, сообщает РИА Новости.

Согласно результатам исследования, чувствуют себя самыми счастливыми, «на твердую пятерку», только 15 процентов россиян. Четверть из них рассказали, что живут в Москве. Еще 14 процентов счастливчиков находятся Санкт-Петербурге, а каждый десятый — в Новосибирске.

При этом каждый пятый россиян (21 процент респондентов) рассказал, что счастлив на четыре балла. Из них 23 процента живут в столице, 16 процентов — в Петербурге, а 13 процентов — в Екатеринбурге.

О среднем уровне счастья, на три балла, сообщили 32 процента респондентов. Из них 19 процентов живут в Москве, еще 13 процентов — в Нижнем Новгороде, а 9 процентов — в Петербурге.

Ранее ученые назвали лучшие продукты для снятия стресса. К ним специалисты отнесли рыбу, ягоды (малину и чернику), а также цельнозерновой хлеб в сочетании с хумусом и курицей.