Россия
 
Последние новости
В Турции вынесли приговор по делу об убийстве российского посла
Пожизненно осужденного «последнего маньяка СССР» отказались выпускать на волю
СБУ допросила Медведчука по делу о государственной измене
Кудрин заявил о невозможности рывка в экономике без либералов
Русский актер из «Игры престолов» вспомнил о пытках электрошокером
Пандемия повлияла на психику порнозвезд
Пролетавший над Крымом украинский пилот предложил россиянам аварийные выходы
Брат Нурмагомедова узнал имя следующего соперника в UFC
Найдена самая большая квартира России
Стало известно о массовой атаке 20 турецких Bayraktar на российский «Панцирь»
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы лучшие продукты для снятия стресса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jesse K. / Unsplash

Сезонная депрессия характеризуется низким уровнем энергии, поэтому в начале весны необходимо внимательно следить за своим питанием. Ученые назвали лучшие продукты для снятия стресса, передает портал «ДокторПитер».

«Причина [сезонной] депрессии многофакторна, это дисбаланс химических веществ в организме, влияющий на настроение, недостаток витамина D», — отмечают на портале. Витамином D, например, богата рыба — форель и лосось.

Альтернативой сахару могут служить свежие ягоды — малина и черника. Идеальным обедом для поддержания хорошего настроения станет цельнозерновой хлеб в сочетании с хумусом и курицей.

Возникновению тревожности также может препятствовать животный белок, а также зеленые листовые овощи. Выбросу гормона счастья способствует темный шоколад, он поможет пережить ненастную погоду и отсутствие солнца.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», терапевт, диетолог Римма Мойсенко предупредила об опасности неправильного употребления фруктов. Специалист считает, что фрукты, съеденные в неподходящее время, могут навредить организму. Заменять фруктами обычный прием пищи ни в коем случае нельзя, так как это нарушает липидный и углеводный обмен в организме, полагает она.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
10 продуктов, которые помогут снять стресс и не навредят фигуре
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени
Диетолог предупредила об опасности неправильного употребления фруктов