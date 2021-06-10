Умершего на 21 минуту мужчину спасла его дочь

В Лондоне 22-летняя девушка спасла жизнь отцу, предпринимателю Николасу Де Сантису (Nicolas De Santis), который пережил остановку сердца на 21 минуту и был фактически мертв. Об этом сообщает издание Metro.

В декабре 2019 года бизнесмен начал страдать от легкого дискомфорта в груди, но не придал боли значения, списав все на простуду. Вечером 2 апреля 2020 года его дочь, Алайя (Alaia), решила проведать отца перед отъездом в Америку и пришла к нему домой. Вскоре после ее прихода мужчина потерял сознание и упал.

Девушка сразу же позвонила в службу спасения и последовала рекомендациям специалиста. Она сделала отцу искусственное дыхание и дождалась, пока приедет скорая помощь.

В больнице выяснилось, что причиной потери сознания стала закупорка коронарной артерии. Дискомфорт, который Сантис ощутил еще в декабре, были сигналом к тому, чтобы обратиться к врачу, но мужчина его проигнорировал.

Сантиса на месяц ввели в состояние искусственной комы и поместили в отделение интенсивной терапии.

После выздоровления мужчина посетил службу скорой помощи и отблагодарил своих спасителей.

«Я покинул этот мир на 21 минуту. Я осознаю, как мне повезло, что я жив и считаю жизнь еще более прекрасной, чем раньше. Я благодарен моей дочери и каждому, кто был рядом и помог», — прокомментировал Сантис.

Согласно отчету национальной службы здравоохранения, Сантис оказался одним из 8,6 процента пациентов, выживающих после остановки сердца вне больницы в Великобритании.

Ранее сообщалось, что домашнее задание дочери спасло многодетного отца от смерти. Житель английского города Ипсуич, графство Суффолк, помог дочери выполнить домашнее задание по биологии, обнаружил у себя смертельное заболевание и вовремя обратился к врачу.