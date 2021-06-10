Япония захотела запретить своим авиакомпаниям полеты над Белоруссией

Правительство Японии захотело запретить авиакомпаниям страны совершать полеты над территорией Белоруссии из-за ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Минске. Об этом сообщил секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, его слова передает ТАСС.

Политик отметил, что японские власти не исключают риск повторения инцидента с принудительной посадкой самолета. Он подчеркнул, что Токио осуждает действия Белоруссии и требует немедленного освобождения задержанного Романа Протасевича.

Като также заявил, что Япония не будет принимать рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа», «даже если поступит соответствующая просьба».

4 июня Евросоюз запретил европейским авиалиниям рейсы, пролетающие над Белоруссией. Представители объединения также ввели официальный запрет для белорусских авиалиний на полеты над территорией европейского блока или посадку в аэропортах его стран.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. В Евросоюзе и США сочли это актом государственного терроризма.