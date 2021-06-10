Производитель игрушечных поездов решил нажиться на домоседах

В пандемию коронавируса жители Великобритании подняли спрос на уже позабытое хобби по сбору моделей поездов, сообщает крупный производитель конструктора железной дороги Hornby Railways. Население стало массово скупать традиционные игрушки во время самоизоляции, когда много времени проводило дома с семьей или в одиночестве, пишет «Би-би-си».

Производитель нажился на возросшем интересе домоседов к железнодорожным моделям поездов и наборам игрушечных прототипов гоночных авто под маркой Scalextric. Объем продаж продукции компании к 31 марта 2021 года составил 48,5 миллиона фунтов стерлингов (68,7 миллионов долларов), на 28 процентов больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 300 тысяч фунтов стерлингов (425,46 тысячи долларов), тогда как в предыдущие 12 месяцев компания терпела убытки в 3,4 миллиона фунтов стерлингов (4,82 миллиона долларов).

Тяга к подобному хобби у покупателей будет сохраняться, считают в компании.

«Модели железных дорог, наборы Scalextric дарят населению утешение в тяжелый период самоизоляции. Когда в мире возникают проблемы, люди замыкается в себе и пытаются отвлечься на что-то приятное», — поделился мнением главный исполнительный директор Линдон Дэвис.

Вместе с позитивным эффектом от высоких продаж компания терпит бесконечные трудности с поставками материалов, которые вызваны усилением торговых барьеров из-за Брексита.

С ослаблением коронавирусных запретов жители Великобритании обратились к таким развлечениям, как внутренний туризм и походы по пабам. Индустрия гостеприимства столкнулась с серьезным вызовом от экстремального роста спроса на услуги после полутора лет пандемийного затишья. Предпринимателям не хватает средств на запуск заведений в прежнем масштабе, мешает дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов. В начале июня владелец старинной и дорогой гостиницы в графстве Девон Англии рассказал, как ему приходится самому мыть посуду за посетителями из-за нехватки сотрудников в отеле.

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