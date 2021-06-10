Неврологи назвали простой путь к эффективному обучению и запоминанию

Команда ученых под руководством старшего исследователя Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья (NINDS) Леонардо Г. Коэна провела исследование мозга во время обучения и выяснила, насколько полезны короткие перерывы при освоении новой информации. Выводы неврологов опубликованы в журнале Cell Reports.

Регулярно отдыхающий мозг многократно и быстро воспроизводит воспоминания о недавно узнанной информации или практиках. Чем чаще человек воспроизводит во время отдыха новую информацию, тем лучше усваивает ее и применяет. В ходе исследования 33 здоровых добровольцев ученые выявили мозговую активность, которая возникает, когда человек осваивает новый навык. При этом короткие перерывы стали ключом к эффективному обучению. Оказалось, что во время отдыха мозг добровольцев быстро и многократно воспроизводил прожитый через обучение опыт и тем лучше его усваивал.

«Наши результаты подтверждают идею о том, что бодрствующий отдых играет столь же важную роль, как и практика в освоении нового навыка. По-видимому, это период, когда наш мозг сжимает и консолидирует воспоминания о том, что мы только что практиковали», — объяснил Леонардо Г. Коэн, доктор медицины, старший исследователь Национального института неврологических расстройств и инсульта NIH (NINDS) и старший автор исследования. Он добавил, что понимание роли нейронного воспроизведения во время короткого отдыха может не только улучшить методы освоения новых знаний, но и помочь пациентам восстановить навыки, утраченные после неврологических травм, таких как инсульт.

Ученые пояснили, что утверждение о важности ночного сна при обучении, во время которого информация переходит из кратковременной в долговременную память, остается верным, а новое открытие доказывает, что во время бодрствования при условии соблюдения коротких перерывов, мозг способен в 20-25 раз быстрее обрабатывать новую информацию, улучшая производительность испытуемого. «Это говорит о том, что во время бодрствования мозг связывает воедино воспоминания, необходимые для овладения новым навыком», — пишут ученые.

Активность воспроизведения часто происходит в сенсомоторных областях мозга, которые отвечают за контроль движений. Однако активность наблюдалась в гиппокампе и энторинальной коре (части коры головного мозга, расположенной в височной доле и относящейся к гиппокамповой формации). «Мы были немного удивлены этими последними результатами. Традиционно считалось, что гиппокамп и энторинальная кора существенной роли в процедурной памяти (вид неосознаваемой, долговременной памяти) не играют. Но наши результаты показывают, что эти области быстро взаимодействуют с сенсомоторной корой при обучении навыкам», — сказал доктор Коэн.

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