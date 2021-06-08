Психологи рассказали о способах вернуть здоровый сон после пандемии

Ученые и врачи изучают нарушения сна как последствие пандемии. По словам Афины Акрами (Athena Akrami), нейробиолога из Университетского колледжа Лондона, которая изучает когнитивную дисфункцию при COVID-19, нарушения сна могут образовать порочный круг симптомов, который трудно правильно диагностировать и лечить, сообщает сайт American Psychological Association (Американская психологическая ассоциация).

Десятилетия исследований выявили связь хронического недосыпания с повышенным риском ожирения, сердечных заболеваний, диабета второго типа и проблем с иммунной функцией организма. Нарушения сна препятствуют социальным, моторным и когнитивным навыкам, провоцируют риски самоубийства, депрессии и других проблем с психическим здоровьем.

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Помочь могут поведенческие решения и дополнительная поддержка специалиста. Лучшей защитой от бессонницы врачи считают гигиену сна и участие в когнитивно-поведенческой терапии. «Ложитесь спать примерно в одно и то же время каждую ночь до тех пор, пока почувствуете сонливость, и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Установление дневного режима с физическими упражнениями, регулярным временем приема пищи и пребыванием на солнце также помогает откалибровать циркадный ритм организма. Как и отказ от кофеина в течение 10 часов и алкоголя в течение трех часов перед сном», — посоветовал психолог Джеймс Маас (James Maas), бывший профессор Корнельского университета и международный консультант по сну.

Он рекомендует оставлять спальню исключительно для сна, содержать ее в тишине, темноте и прохладе. Гаджеты, смартфоны или ноутбуки из постели советует убрать, так как синее свечение экрана оттягивает время наступления сна. «Если ваша бессонница длится более трех недель, пришло время обратиться к квалифицированному врачу», — сказал Маас. Психолог пояснил, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы помогает улучшить гигиену сна и устранить когнитивные и поведенческие барьеры, например, сократить количество времени, проведенного в постели без сна или за размышлениями, от которых можно отучиться.

Ранее невролог назвала слишком долгий сон симптомом опасных заболеваний. При компенсации сбоев в режиме долгий сон — это норма. Но если человек изо дня в день проводит во сне превышающее норму количество часов и при этом не высыпается, стоит обратиться к врачу.