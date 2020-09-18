Российские ученые определили время запоминания новых слов

Российские ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) определили время, необходимое человеческому мозгу для запоминания новых слов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие восемь добровольцев. Им было предложено заучить восемь новых слов, половина из которых была похожа по семантике на настоящие, а остальные — не имели смысла. Авторы научной работы проследили, как меняется мозговая активность во время их заучивания. Оказалось, что необходимые для запоминания связи в мозге возникают в течение одного-двух часов. Ранее считалось, что для этого необходим один день.

Итоги исследования могут помочь при диагностике речевых отклонений и разработке новых методик обучения.

Ранее ученые обнаружили у космонавтов на Международной космической станции (МКС) изменения в мозге, в том числе уменьшение серого вещества.Они отметили, что мозг космонавта изменяется для того, чтобы адаптировать человека к жизни в космосе.