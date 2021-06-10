Отек мозга помешал бывшему чемпиону UFC выйти на бой

Отек мозга помешал бразильскому бойцу смешанного стиля (ММА) Фабрисиу Вердуму выйти на бой в лиге PFL против американца Брендона Сайлеса. Об этом пишет MMA Fighting, ссылаясь на агента спортсмена.

По информации источника, после поединка с Рендоном Ферейрой в мае 2021-го врачи провели бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) МРТ и запретили вернуться к тренировкам. Отек был обнаружен в височных долях мозга.

Также издание опубликовало заявление бразильца, в котором он рассказал, что считает решение верным. «Я скрыл много травм, чтобы иметь возможность бороться, когда мне было 20 лет, но теперь мне нужно уделять приоритетное внимание здоровью и слушать [врача]», — подчеркнул спортсмен.

43-летний Вердум за карьеру победил в 24 поединках по правилам ММА, в девяти потерпел поражение. Один бой с его участием завершился вничью, еще один был признан несостоявшимся. В UFC он выступал до июня 2020 года. Бразилец становился чемпионом организации в тяжелом весе.