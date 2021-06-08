Глава UFC раскритиковал бой Мэйуэзера со звездой YouTube

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскритиковал бой американского боксера Флойда Мэйуэзера против YouTube-блогера Логана Пола. Об этом сообщает MMA Fighting.

По словам функционера, произошедшее не было похожим на бокс. При этом он добавил, что всегда найдутся люди, готовые заплатить за просмотр такого шоу.

Он также отметил, что огромный интерес вызвал бы и бой американской предпринимательницы Ким Кардашьян с чемпионкой UFC в двух весовых категориях Амандой Нунис. Однако Уайт не хочет заниматься организацией такой встречи.

Поединок между Полом и Мэйуэзером прошел в Майами на арене Hard Rock Stadium 7 июня и не выявил победителя. Бой носил характер выставочного и не повлиял на статистику спортсменов. В поединке не было судей за пределами ринга, однако он мог закончиться нокаутом.

Последний раз Мэйуэзер проводил выставочный бой 31 декабря 2018 года в Токио, нокаутировав в первом раунде Тенсина Насукаву. Американец — непобежденный боксер. В активе 43-летнего спортсмена 50 побед в 50 поединках.