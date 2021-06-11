Назван возможный срок появления улицы Лужкова в Москве

В департаменте культурного наследия Москвы назвали возможный срок, к которому в столице может появиться улица имени бывшего мэра Юрия Лужкова. Процесс присвоения названий в городе регулируется законом, сообщает «Интерфакс».

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В ведомстве отметили, что присвоить «имена, фамилии известных жителей столицы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан» разрешается только новым улицам. Присвоение названия возможно только спустя 10 лет после смерти человека, имя которого решат увековечить. Таким образом улица Лужкова в Москве сможет появиться не раньше декабря 2029 года.

Процессом наименования территориальных единиц, улиц и станций метро в столице занимается специальная межведомственная комиссия из представителей органов исполнительной власти, а также экспертов в области истории, лингвистики и языкознания. В департаменте уточнили, что в 2020 году имя бывшего мэра было присвоено Московскому городскому университету управления, а на доме, где проживал Лужков, установлена мемориальная доска.

В апреле 2021 года известный российский блогер Илья Варламов прокомментировал инициативу группы депутатов, которые захотели присвоить одной из улиц или площадей имя покойного мэра. Он предложил увековечить имя Юрия Лужкова в центре столицы, переименовав в честь него Манежную площадь.