В США заявили о катастрофе из-за «многомиллиардного подарка Путину»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что решения, которые принимает глава Белого дома Джо Байден, хуже всего сказались на внешней политике страны. Своим комментарием он поделился в эфире телеканала Fox News.

«Мы знаем, что администрация Байден — Харрис стала внутренней катастрофой. Это была экономическая катастрофа. Это была финансовая катастрофа <...> Но не было области, где бы они облажались хуже, чем во внешней политике», — заявил политик.

Круз считает, что отказ американского президента вводить санкции против оператора «Северного потока-2» стала «многомиллиардным подарком Владимиру Путину».

Неудачными решениями Белого дома сенатор также назвал финансовую поддержку палестинцев и разрыв соглашения с Мексикой, который, по его мнению, привел к кризису на границе.

Ранее 11 июня бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящую встречу Байдена с Путиным в Женеве. «Удачи на переговорах. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай Путину мои наилучшие пожелания», — заявил он. 8 июня официальный представитель Белого дома Джен Псаки отметила, что к встрече с Путиным Байден «готовился 50 лет».

Встреча президентов России и США пройдет 16 июня в Женеве.