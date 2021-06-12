Плющенко рассказал о значении денег в своей работе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о роли денег в своей работе. Статью о его тренерской деятельности опубликовал журнал Forbes, выдержки из него доступны в Instagram академии «Ангелы Плющенко».

«Все, что я делаю и что мне еще предстоит сделать, — это не история о зарабатывании денег. Это история о том, чтобы помочь как можно большему количеству детей состояться в таком дорогом виде спорта, как фигурное катание, независимо от материального положения их родителей», — сказал Плющенко.

При этом тренер отметил, что важным условием работы с ним является готовность учеников и учениц работать над собой. В статье Forbes указано, что талантливые дети могут жить и заниматься в академии Плющенко бесплатно.

30 мая Плющенко выложил в Instagram видео, на котором выезжает на лед своей академии на автомобиле Porsche. Подписчики сочли поступок тренера бессмысленным и высмеяли его.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014). Также на его счету две серебряные медали Олимпиады.