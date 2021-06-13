Российская гимнастка Дина Аверина выиграла три золота на чемпионате Европы

Россиянка Дина Аверина выиграла три золота на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 13 июня, спортсменка победила в упражнениях с лентой, обручем и мячом. Кроме того, она завоевала серебро с булавами. 12 июня Аверина стала бронзовым призером в многоборье.

Сестра Дины Арина стала лучшей в многоборье и завоевала бронзу в упражнении с лентой. Таким образом, Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей в индивидуальных дисциплинах на чемпионате Европы.

Дина Аверина — двукратная чемпионка России, 10-кратная чемпионка Европы, 13-кратная чемпионка мира. Арина — трехкратная чемпионка России, восьмикратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка мира. Спортсменкам 22 года.

Европейское первенство проходило с 9 по 13 июня в болгарской Варне.