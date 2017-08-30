Российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли чемпионат мира

Россиянка Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем, ее сестра Арина первенствовала в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале в упражнениях с обручем Дина Аверина набрала 19,100 балла. Серебро завоевала ее сестра (19,000). Бронзу получила японка Кахо Минагава (17,700).

В упражнениях с мячом Арина Аверина получила 18,950 балла. Серебряная медаль — у Дины Авериной (18,700), бронза — у представительницы Болгарии Невяны Владиновой (17,950).

Для 19-летних сестер-близнецов Авериных, каждая из которых является трехкратной чемпионкой Европы 2017 года, чемпионат мира-2017 — дебютный в карьере.

Чемпионат мира проходит в итальянском Пезаро и продлится до 3 сентября.