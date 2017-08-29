Олимпийская чемпионка Мустафина вернулась в спорт после рождения ребенка

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина решила возобновить тренировки. Об этом ТАСС рассказала старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Алия 3 сентября приедет к нам на сбор. Она позвонила сама и попросила, чтобы ее пригласили, и мы, естественно, пошли ей навстречу. Следующий чемпионат Европы пройдет не весной, как это всегда раньше было, а в начале августа, Алия намерена успеть подготовиться к нему», — рассказала Родионенко.

Осенью 2016-го спортсменка вышла замуж за члена сборной России по бобслею Алексея Зайцева, а в начале июня этого года родила девочку, которую назвали Алисой.

22-летняя Мустафина — двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (2012, 2016). Также в ее активе два серебра и три бронзы Игр в Лондоне и Рио-де- Жанейро.