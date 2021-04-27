Лидер сборной Украины по художественной гимнастике назвала зарплату

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко назвала размер зарплаты. Ее слова приводит YouTube-канал ОТДУШИВДУШУ.

По словам спортсменки, она получает 5 тысяч гривен (13,5 тысяч рублей) в месяц и не имеет дополнительных источников дохода. Украинка отметила, что из-за пандемии коронавируса в спорте урезали бюджеты, поэтому атлетам сейчас тяжело.

Никольченко также рассказала, что за бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года в Баку получила 30 тысяч гривен (80,9 тысячи рублей). Она также отметила, что на коммерческих стартах можно заработать больше.

Помимо бронзы ЧМ-2019, в активе Никольченко два третьих места на Европейских играх и бронзовая медаль чемпионата Европы. Кроме того, гимнастка пять раз завоевывала золото в финалах Гран-при.