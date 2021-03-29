Пристыдившая бедных многодетных матерей российская гимнастка объяснилась

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова высказалась о скандале из-за ее высказываний в соцсетях о многодетных матерях. Об этом сообщает Tele-sport.ru.

Спортсменка отметила, что вправе сама выбирать, кому оказывать материальную помощь: детям или животным. «Стыдно должно быть людям, которые как-то это критикуют», — добавила Севастьянова.

Гимнастка также рассказала, что большинство из критиков высказывания были мужчинами, которые, скорее всего, приняли ее слова на счет своих жен и детей. «Видимо, они сами не способны ничего сделать и обижены, что я не хочу их кормить», — заявила россиянка.

В середине январе Севастьянова пристыдила бедных многодетных матерей и отказалась им помогать. Спортсменка раскритиковала такие семьи, отметив, что «человек сам сделал этот выбор и взял на себя такую ответственность».

25-летняя Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.