Подписчики озаботились поиском трусов российской гимнастки на фотографии

Фотография олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Каролины Севастьяновой вызвала вопросы у подписчиков. Снимок спортсменка опубликовала в Instagram.

На фото россиянка предстала в леопардовом топе и набедренной повязке той же расцветки. Судя по геолокации, снимок сделан на Мальдивах. Некоторые пользователи озаботились отсутствием нижней части купальника.

«Трусы где потеряла?» — написал okna_kazani. «Все фото увеличили? Без трусов??» — поинтересовался aleksandr_ryr. «Экстремальный курорт, аж трусики на ходу уперли», — написал stels.vy.

25-летняя Севастьянова стала победительницей Игр-2012 в Лондоне в групповом многоборье. В ее активе также два золота чемпионата Европы. После Олимпиады спортсменка завершила карьеру.