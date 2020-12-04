Российская гимнастка раскрыла секрет своей идеальной прически

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка 2012 года в групповых упражнениях Каролина Севастьянова, раскрыла секрет своей идеальной прически. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

Спортсменка рассказала, что от природы у нее были тонкие и слабые волосы, поэтому с детства каждую неделю мать делала ей специальную маску. Средство собственного приготовления состояло из одного желтка, одной столовой ложки меда, а также из трех чайных ложек разных масел: зародышей пшеницы, крапивы и репейника. Благодаря постоянному уходу к 15 годам локоны гимнастки стали крепкими, длинными и блестящими.

Однако, по словам Севастьяновой, вскоре ее волосы стали «жертвой профессионального спорта». Постоянный стресс, диеты, голодовки, сложные перелеты повлияли на их состояние. Вдобавок спортсменке приходилось постоянно делать пучки с помощью тугих резинок и использовать лак для волос, что также ухудшило их внешний вид.

После завершения спортивной карьеры у девушки начались психологические проблемы и сбои обмена веществ. «Волосы стали совсем ломкими и посеченными», — поделилась она в посте. Севастьянова решила восстановить здоровье волос: вышла из сложных взаимоотношений, прошла курс психотерапии и начала делать уходовые процедуры.

25-летняя чемпионка посоветовала подписчицам сдать необходимые анализы и начать принимать витамины, а также сделать сеансы мезотерапии (процедура, при которой с помощью микроинъекций в кожу волосистой части головы вводятся различные лекарственные средства — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в октябре парикмахер поделилась секретом фирменных причесок Кейт Миддлтон. Аманда Кук Такер рассказала, что для создания образов герцогини ей требуется 13 специальных щеток, семь гребней, два фена и три вида щипцов для завивки.