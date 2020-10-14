Парикмахер раскрыла секрет фирменных причесок Кейт Миддлтон

Стилист и парикмахер Аманда Кук Такер (Amanda Cook Tucker) раскрыла секрет фирменных укладок герцогини Кембриджской Кэтрин. Соответствующий материал приводит The Sun.

Прическа жены принца Уильяма стала ее отличительной чертой во время публичных выступлений. В то же время, по словам эксперта, укладывать волосы Миддлтон непросто. Например, перед королевской поездкой в ​​Норвегию и Швецию в 2018 году Такер поделилась фотографией инструментов и принадлежностей, которые она использует для создания образов знаменитости. Выяснилось, что для этого ей необходимо 13 специальных щеток, семь гребней, два фена и три вида щипцов для завивки.

Кроме того, есть ряд средств для укладки, таких как Kiehl's Creme with Silk Groom и Charles Worthington: Volume & Bounce Body Booster Mousse, которые помогают поддерживать состояние локонов Кейт Миддлтон. Чтобы ее волосы оставались идеальными на фото, стилист использовала бюджетный лак для волос L'Oreal Elnett.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества Пришлись ко двору Женщины британских принцев ломают традиции, но не изменяют стилю

В 2018 году, во время беременности, жена принца Уильяма отрезала волосы чуть выше плеч, но сохранила свой фирменный стиль укладки. Ведущий стилист компании Richard Ward Hair & Metrospa Элеттра Гуггери (Elettra Guggeri), которая в то время делала прически для герцогини, рассказала, как высушить волосы тем же способом, каким пользовалась Миддлтон, в домашних условиях.

По словам специалиста, чтобы добиться такого эффекта, сперва необходимо нанести мусс для придания объема на влажные волосы и расчесать их до равномерного распределения. Затем нужно приступить к сушке волос, приподнимая с помощью пальцев волосы у корней и прогревая их феном.

Следом необходимо накрутить пряди на щетку среднего размера и продолжить процесс сушки. Далее рекомендуется применить щипцы для создания локонов. Чтобы завершить образ, Гуггери советует нанести легкую сыворотку на середину длины, а также кончики волос для дополнительного блеска.

В феврале 2018 года эксперты раскрыли секрет элегантной прически Кейт Миддлтон. Так, чтобы сохранять элегантный пучок волос на затылке в порядке, герцогиня использовала тонкие сетки для прически в тон волос, почти незаметные со стороны. Сетка не позволяла отдельным волоскам выбиваться из описанной прически.